Появились кадры из нового сезона сериала «Люцифер»

https://static.news.ru/photo/8a2b28d0-bc67-11ea-9763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Television

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из будущей серии «Люцифер». Выпуском проекта занимается стриминговый сервис Netflix.

Читателям показали кадры из четвёртого эпизода пятого сезона. Серия получила название It Never Ends Well for the Chicken.

По сюжету, часть главных героев окажутся в прошлом. На черно-белых фотографиях показано, что произошло, когда Люцифер (Том Эллис) побывал в Лос-Анджелесе в 1940-х годах. Зрителям намекают на то, что в новых сериях будет больше раскрыто о прошлом Мэйз (Лесли-Энн Брандт).

Что хорошо в нуаре, так это его детективные истории. Правда Люцифер тогда ещё не был сыщиком. Так что, в некоторой степени, мы увидим, как он им стал, — заявил соавтор шоу Джо Хендерсон.

Ранее Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Проект рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер, писал NEWS.ru.