В Голливуде состоялся ланч всех номинантов на кинопремию «Оскар», во время которого была сделала общая
Для снимка в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews собрались более 150 претендентов на награду,
Актриса Шарлиз Терон пришла на встречу с мамой, которая отмечала день рождения, а Ленардо Ди Каприо привёл своего отца. Мартин Скорсезе и Элтон Джон не смогли присутствовать, а Квенитин Тарантино отказался от костюма и сфотографировался в рубашке для боулинга.
Продюсеры предстоящего торжественного мероприятия Линетт Хауэлл и Стефани Эллейн предупредили, что у победителей есть ровно минута, чтобы дойти до сцены и произнести благодарственную речь. В ином случае организаторам придётся глушить их музыкой. Хауэлл и Эллейн подчеркнули, что не хотят этого делать, но при необходимости обязательно сделают.
92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт 10 февраля в Лос-Анджелесе. 13 января были объявлены все номинанты, писал NEWS.ru.
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