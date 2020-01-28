https://static.news.ru/photo/2bd26626-41b6-11ea-a313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Moloshok/Invision/AP

В Голливуде состоялся ланч всех номинантов на кинопремию «Оскар», во время которого была сделала общая фотография .

Для снимка в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews собрались более 150 претендентов на награду, сообщает Variety.

Актриса Шарлиз Терон пришла на встречу с мамой, которая отмечала день рождения, а Ленардо Ди Каприо привёл своего отца. Мартин Скорсезе и Элтон Джон не смогли присутствовать, а Квенитин Тарантино отказался от костюма и сфотографировался в рубашке для боулинга.

Продюсеры предстоящего торжественного мероприятия Линетт Хауэлл и Стефани Эллейн предупредили, что у победителей есть ровно минута, чтобы дойти до сцены и произнести благодарственную речь. В ином случае организаторам придётся глушить их музыкой. Хауэлл и Эллейн подчеркнули, что не хотят этого делать, но при необходимости обязательно сделают.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт 10 февраля в Лос-Анджелесе. 13 января были объявлены все номинанты, писал NEWS.ru.