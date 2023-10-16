Прощание с Геннадием Гладковым пройдет в закрытом режиме

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Геннадий Гладков

Посторонние не будут допущены до прощания с советским и российским композитором Геннадием Гладковым, сообщил помощник и менеджер музыканта Малик Аминов. По его словам, которые приводит ТАСС, церемония пройдет в кругу семьи.

Мы с сыном [Гладкова] решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей, — пояснил Аминов.

Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Он известен музыкой к таким мультипликационным и художественным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок». Причиной смерти артиста мог стать его преклонный возраст.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал Гладкова гордостью российской культуры. По его словам, за последние 30 лет не появилось артистов такой величины, так как российская культура двигалась в неправильном направлении, в сторону денег и желания зарабатывать на чем угодно.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Байнякшиной. Артистка скончалась на 84-м году жизни. Байнякшина играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Отмечается, что артистка умерла 9 октября из-за продолжительной болезни.