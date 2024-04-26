Постановщик трюков раскрыла, как изменилась работа каскадера в кино Каскадер Никитина: трюки в кино со временем становятся технически более сложными

Трюки в кино становятся технически более сложными из-за высоких требований кинематографа, поделилась мнением каскадер, постановщик трюков Варвара Никитина во время вручения пятой профессиональной премии Гильдии Каскадеров «Альтер эго» в Доме кино в Москве. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, несмотря на то, что некоторые трюки стали более безопасными благодаря современному снаряжению, риск остается всегда.

Если в свое время трюк «Горение» делался таким образом, что мы просто надевали на себя слои одежды, шли горящими и думали, прогорит-не прогорит, успеем-не успеем, то сейчас это кевларовые или карбоновые комбинезоны, специальные охлаждающие гели. Но тем не менее все равно риск остается, — сказала она.

Никитина назвала работу каскадера командной. Она объяснила, что исполнители трюков страхуют друг друга, доверяя свою безопасность.

Как говорится, мы верим не в бога — хотя в бога, конечно, мы верим, — а мы верим в страхующего. Это очень важно, — отметила она.

Постановщик трюков добавила, что признание со стороны коллег имеет для каскадеров особую ценность. По ее словам, дело в том, что люди из этой профессии понимают, как тяжело могут даваться те или иные трюки.

Они понимают все нюансы, они понимают, ударилась я на этом трюке или не ударилась, сломала что-то себе или не сломала. И их признание значит, что ты молодец, ты лучше меня. Это хорошая здоровая конкуренция, как в спорте, — пояснила каскадер.

Актер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков ранее заявил, что люди, которые занимаются так называемым зацеперством, обладают низким, одноклеточным уровнем мышления. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что только «недоумки» могут подвергать себя такому неоправданному риску.