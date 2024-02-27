«Посмотрят только в следующем тысячелетии»: Охлобыстин о ремейке «Интернов» Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

В ремейке комедийного сериала «Интерны», который выходил на телеканале ТНТ, пока нет никакого смысла, заявил ТАСС российский актер и режиссер Иван Охлобыстин, исполнивший в телепроекте роль доктора Быкова. Он подчеркнул, что не разделяет любовь к такому жанру.

Я не очень люблю ремейки, честно говоря. Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. «Даун Хаус» был, «Соловей-разбойник» сейчас пока не по делу, «Интерны» — там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии, — объяснил артист.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов ранее заявил, что телеканал планирует перезапустить популярную юмористическую передачу "Наша Russia". Он рассказал об этом на пресс-конференции, посвященной перезапуску другого популярного телевизионного проекта — «Фабрики звезд», которая раньше выхода на Первом канале.

Юмористическое шоу выходило с 2006 по 2011 год. В нем принимали участие Павел Воля, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Михаил Галустян. На экраны вышло пять сезонов развлекательной программы, благодаря чему зрители наблюдали за злоключениями гастарбайтера Джамшута, пролетария Ивана Дулина, инспектора ГИБДД Лебедева, охранника Бородача и других.