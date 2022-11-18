«Посмотрите на эту мразь»: Соловьев потребовал отобрать паспорт у Панина Соловьев предложил лишить российского гражданства Панина после его заявлений в адрес РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев предложил лишить российского гражданства Алексея Панина после его откровенно оскорбительных высказываний в адрес соотечественников и власти. Ведущий в эфире программы «Соловьев. LIVE» задался вопросом, почему против скандального актера до сих пор не заведено уголовное дело.

Посмотрите на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела против этого подонка, почему мы не можем? — возмутился журналист.

Соловьев отметил, что сейчас принята поправка к закону, которая позволяет лишать гражданства тех, кто предал Родину. И теперь это вполне применимо и к Панину.

Вот как сейчас приняли правильно поправку президентскую к закону. Когда мы можем лишать гражданства тех, которые в какой-то момент предали нашу Родину. Мы теперь можем у них отбирать паспорта. А почему у этой мрази нельзя отобрать паспорт? Объясните мне, — не сдержал эмоций ведущий.

Пользователи поддержали требование Соловьева. В комментариях к публикации они потребовали, чтобы Панину запретили приезжать на родину и больше не давали возможности выходить в прямой эфир.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала, на что актер Алексей Панин живет в Испании. По ее мнению, артист, как и другие уехавшие за границу звезды, сумел заработать какую-то сумму до переезда в Европу и сейчас живет на накопления.