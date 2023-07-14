«Последствия будут значительными»: адвокат о забастовке киноактеров в США Адвокат Тарасов: забастовка работников киноиндустрии в США законна, но будут последствия

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Забастовка американских актеров и сценаристов призвана привлечь внимание к вопросам социального равенства, она абсолютно легальна с точки зрения законодательства США, и ее организаторы и участники не понесут наказания. При этом она может привести к серьезным последствиям не только для киноиндустрии, но и в целом для экономики страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал американский адвокат Алексей Тарасов.

С точки зрения законодательства США профсоюзы имеют право проводить забастовки, если они обоснованы недовольством условий труда, включая заработную плату, работу сверхурочно и другие вопросы. Это право гарантировано National Labor Relations Act (NLRA), так что в большинстве случаев актеры и сценаристы, участвующие в забастовке, не могут быть судимы за ее организацию, — рассказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что забастовки могут вызвать задержки или отмены проектов, что, в свою очередь, приведет к финансовым потерям для студий.

В случае долгосрочных забастовок это также может оказать влияние на общую экономику города или даже страны. Студии в свою очередь могут потребовать возмещения убытков в суде, однако их успех будет зависеть от конкретных условий контрактов между актерами или сценаристами и студиями, — указал Тарасов.

Одна из проблем, которая волнует бастующих, — использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве. По словам юриста, это новый и сложный вопрос, регулирование в этой области еще только развивается. При этом беспокойство актеров относительно использования их образа, воссозданного ИИ, без их согласия или без должного вознаграждения вполне закономерно.

Также Тарасов подчеркнул, что подобные забастовки являются не просто способом решения сугубо экономических проблем.

Это может быть способом для этих профессионалов привлечь внимание к важным проблемам и улучшить условия своего труда. В конце концов, вопрос о том, кто победит в этой ситуации, будет зависеть от многих факторов, включая исход переговоров, реакцию общественности и судебные решения. Однако безусловно, эта ситуация имеет значительные последствия для индустрии развлечений в США и за ее пределами, — резюмировал адвокат.

1 мая американские сценаристы решили устроить крупнейшую забастовку за 15 лет после того, как переговоры о продлении контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями не привели к какому-либо результату. Также забастовку объявила Американская гильдия киноактеров (SAG-AFTRA). Профсоюзы добивались повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Пикетирование студий началось утром 14 июля.

Алексей Тарасов — американский адвокат, ранее представлял интересы россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.