Порошина, Самойленко, «Слово пацана»: о чем 5-й сезон «Родителей родителей»

Фото: Онлайн-кинотеатр START

Александр Самойленко в сериале «Родители родителей»

Актеры Мария Порошина и Александр Самойленко сыграют в пятом сезоне сериала «Родители родителей». Когда картина выйдет на экраны, о чем она будет, какие актеры в ней снялись, при чем здесь «Слово пацана»?

О чем сериал «Родители родителей»

Первый сезон сериала вышел почти 10 лет назад — в 2015 году. Зрители с огромным интересом наблюдали за жизнью семьи Соколовых. Герои сериала постоянно попадают в различные приключения и становятся жертвами злоключений, из которых приходится выбираться.

За четыре сезона семья Соколовых разрослась, поэтому в пятом сезоне они переехали в новый, просторный дом. С момента событий последнего сезона прошло шесть лет.

«Какого бы возраста ни были чада, мама и папа всегда беспокоятся о них и ограждают от возможных ошибок. Вот и сейчас Маша и Саша (герои Порошиной и Самойленко. — NEWS.ru) активно участвуют в личной жизни сыновей, а большие дети, как и многие годы назад, отстаивают собственные желания», — говорится в описании фильма.

Тимофей и Полина становятся родителями второй раз, Илья женился и счастлив в браке, только Макс остается убежденным холостяком. Последний полностью сосредоточен на бизнесе — небольшой семейной пекарне. Отправной точной развития сюжета станут отношения Макса с девушкой Лерой. Когда молодой человек решит познакомить избранницу с семьей, выяснится, что возлюбленная старше него и воспитывает десятилетнего сына.

Шоураннеры обещают, что в пятом сезоне появятся новые сюжетные повороты и еще больше историй, которые персонажи будут переживать с юмором.

Фото: Онлайн-кинотеатр START Мария Порошина в сериале «Родители родителей»

Кто сыграл в сериале «Родители родителей»

К ролям родителей вернулись Александр Самойленко и Мария Порошина. Актеры признаются в любви к сериалу и отмечают, что картина заняла значимое место в их творческой жизни.

«Когда увидела сценарий самого первого сезона, поняла, что эта история пронизана замечательным юмором, тонким, интеллигентным. За все сезоны мы показали огромное количество сюжетов и событий, очень жизненных, которые, мне кажется, отзываются у каждого зрителя, в том числе я вижу пересечения и с моей семьей», — рассказывала Порошина.

Известно, что в пятом сезоне к ролям вернутся Анастасия Крылова, Артем Башенин, Никита Митасов и сыгравший активиста Коневича в скандальном сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Александр Самойленко — младший. Он отметил, что съемки в драматическом сериале научили его объективно оценивать свою работу, верить в свои силы и вести себя увереннее перед камерой.

«Проект Жоры Крыжовникова оказал огромное влияние абсолютно на все сферы моей жизни, и в первую очередь это касается профессионализма. Я научился объективно оценивать свою работу, верить в себя и чувствовать уверенность перед камерой. Это дает мне невероятное чувство комфорта и свободы! Я счастлив, что съемки нового сезона „Родителей“ начинаются именно сейчас, когда у меня есть возможность взять энергию, свободу и профессионализм, которые я ощутил в себе, и принести их на эту площадку», — сказал Самойленко-младший.

Впервые к касту присоединится Ангелина Поплавская. Она сыграет возлюбленную Макса Леру.

Режиссерское кресло вновь займет Александр Жигалкин. Он знаком зрителям по проектам «Папины дочки. Новые» и «Воронины».

«Как многодетный отец я вижу в нем огромное количество рецептов и вариантов решений в разных ситуациях, которые возникают в любых семьях, особенно в семьях с детьми. Бывают моменты, из которых порой нелегко выйти как-то элегантно, и тогда спасают юмор и ирония. Мне кажется, наш проект — это наглядное пособие, как выстраивать взаимоотношения с близкими», — признался режиссер.

Когда выйдет сериал «Родители родителей»

Премьера 5-го сезона картины «Родители родителей» состоится в 2024 году. Серии можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре START и на телеканале «СОЛНЦЕ».

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