https://static.news.ru/photo/48f487c0-d71c-11e9-ab05-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины лишили отечественных кинопроизводителей компенсации из бюджета, предоставляя такую возможность иностранным компаниям. Об этом сообщил экс-президент страны, депутат Верховной рады Пётр Порошенко.

В первом чтении был принят их законопроект (№ 1058) «О государственной поддержке кинематографии на Украине». Он лишает украинских кинопроизводителей компенсаций из государственного бюджета и предоставляет такую возможность иностранным производителям, — написал Порошенко в Facebook .

По его мнению, такие условия являются дискриминацией в отношении украинских продюсеров и противоречат конституции Украины. Кроме того, нововведение, как считает политик, «замедляет развитие украинских фильмов», поскольку отечественные кинопроизводители «будут вынуждены создавать фильмы за рубежом».

Это может привести к полной потере конкурентоспособности на рынке, — подчеркнул Порошенко.

Экс-президент обратил внимание на то, что многие представители новой украинской власти являются выходцами из киноиндустрии. В связи с этим он выразил удивление по поводу того, что «они умышленно создают препятствия для бывших коллег».

При этом время своего президентства Порошенко считает хорошим для украинской кинематографии.

За последние пять лет слова «создано при поддержке Госкино» получили новый смысл. Начиная с 2014 года нам удалось фактически перезапустить украинскую киноиндустрию. Этот период называют «возрождением украинского кино», «рождением нового украинского кино». Цифры в видео говорят сами за себя, — полагает экс-глава Украины, опубликовав на своей странице видеоролик с данными о расцвете отрасли в его период.

Как писал News.ru, ранее президент страны Владимир Зеленский пообещал сделать Украину «мощной кинематографической державой». До этого в стране запретили к показу два российских кинофильма. Государственное агентство по вопросам кино отклонило заявку на демонстрацию картин «Я так не думаю» и «Стрела».