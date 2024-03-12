«Пора двигаться дальше»: Киллиан Мерфи о роли в «Острых козырьках» Киллиан Мерфи может не вернуться к роли Томми в финале «Острых козырьков»

Фото: Richard Goldschmidt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киллиан Мерфи

Киллиан Мерфи может не вернуться к роли Томми Шелби в фильме — продолжении сериала «Острые козырьки», пишет Daily Mail. По мнению журналистов, на это указывают слова самого актера в интервью, которое он дал после церемонии вручения премии «Оскар».

Говоря о будущем своего персонажа, Мерфи заявил, что ему понравилось играть роль Томми Шелби: его герой был настолько разным, что каждое возвращение к этой роли было своего рода путешествием. Однако он не намерен замыкаться только на этом.

Думаю, то, что будет дальше, куда интереснее. Съемки в «Острых козырьках» заняли 10 лет моей жизни и были для меня очень важны, но я всегда чувствую, когда пришла пора двигаться дальше, — пояснил актер.

До этого Киллиан заявил, что был бы рад сняться в фильме — продолжении сериала, если автор проекта Стивен Найт напишет для него хороший сценарий. Он отметил, что Найт может рассказать еще больше историй о клане Шелби и его деятельности.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон столкнулся с обвинениями в некорректном поведении на съемочной площадке, что может поставить под вопрос его участие в полнометражном финале саги в роли Артура Шелби. Поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера, суть претензий неизвестна. Между тем, по данным источников, съемки фильма еще не начались и в случае каких-либо проблем возможно будет переписать сценарий так, чтобы оправдать отсутствие в сюжете Артура Шелби.