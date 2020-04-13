Популярность фильмов Гайдая увеличилась в дни самоизоляции

Количество просмотров контента на YouTube-канале российской студии «Мосфильм» увеличилось вдвое в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Самыми популярными фильмами стали комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая,
Сейчас активность пользователей канала сопоставима с периодом новогодних праздников. Количество просмотров и их совокупное время на канале выросли более чем в два раза, по сравнению с периодом, предшествовавшим введению режима самоизоляции, — говорится в сообщении.
Число подписчиков и комментариев под роликами также увеличилось вдвое. Наиболее активной аудиторией оказались пользователи в возрасте 25-55 лет. Чаще всего YouTube-канал просматривают жители России, Украины, Казахстана, Белоруссии и США.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» запустит с 1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который будет показывать проекты собственного производства. В эфире можно будет посмотреть картины «Ирония судьбы, или C лёгким паром», «Девчата», «Служебный роман», «Дети понедельника», «Американская дочь» и «Белый тигр».
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