«Попали в мясорубку того времени»: экс-продюсер «Миража» о «Слове пацана» Экс-продюсер «Миража» Горбашов: экс-участников казанских ОПГ не в чем винить

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана» честно рассказывает о конце 1980х годов, заявил NEWS.ru экс-продюсер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов, чьи песни звучат в сериале. Он вспомнил, что во время концертов в Казани музыкантам нередко приходилось иметь дело как с молодыми участниками группировок, так и со взрослыми бандитами.

Хороший сериал, достаточно правдивый. В Казань мы часто ездили. Там если ты замешкался на вокзале, к тебе тут же подходили ребята, которые считали себя пацанами и контролировали район. Но стоило им сказать волшебные слова, назвать пару имен и кличек, как они исчезали, — рассказал Горбашов.

Экс-продюсер «Миража» пояснил, что имена и клички местных авторитетов музыкантам сообщали казанские организаторы гастролей и просили использовать их в случае подобных нештатных ситуаций. По словам Горбашова, в то время на выступлениях «Миража» он часто видел бандитов, которые не всегда были в кожаных куртках или малиновых пиджаках и не всегда использовали сленг. Горбашов уточнил, что иногда они выглядели и вели себя вполне обычно.

У них на лбу не было написано, что эти криминальные авторитеты, в общении с нами они были вполне милыми людьми. А потом ты снова приезжаешь в Казань, а тебе говорят: «Помнишь, к тебе подходил такой-то? Его посадили». Тогда все и везде контролировалось этими ребятами, без соприкосновения с этими людьми это было нереально, ты не мог жить по-другому, они были среди нас, — вспомнил Горбашов.

Экс-продюсер «Миража» отметил, что винить нужно не создателей сериала «Слова пацана», а ту власть, которой не было дела до таких мальчиков, как Андрей Пальто из сериала, и которая допустила криминальный беспредел. Самим же подросткам просто нужно было выжить в этих условиях.

Эти ребята попали в мясорубку того времени, им даже предъявить претензии сложно, им надо было выжить. Это красноречиво показано в серии, когда к Андрею подходят один раз, второй, в третий он получил и решил что-то делать, чтобы себя защитить. Жизнь подростка была неинтересна государству, — высказал мнение Горбашов.

Бывший продюсер «Миража» считает, что сериал вызывал большой интерес у современных молодых людей, потому что они сами так не живут и тогдашние реалии выглядят для них дико. Тем не менее просмотр сериала позволяет им испытать прилив андреналина и эмоции, которых им не хватает в реальной жизни.

Ранее депутат Мария Бутина, комментируя ситуацию вокруг «Слова пацана» заявила, что в России не могут запрещать фильмы. Она отметила, что российское законодательство запрещает цензуру, а она сама как депутат будет стоять на стороне закона.