Актриса «Брата-3» рассказала, почему согласилась сыграть в фильме Актриса Репина: режиссер «Брата-3» Переверзев живет не ради потребления

Фото: vk.com/natmeditat

Актриса «Брата-3» Наталья Репина рассказала NEWS.ru, что согласилась сыграть в фильме, потому что это некоммерческая картина с глубоким смыслом, а режиссер Валерий Переверзев из тех людей, которые живут не ради потребления. Она добавила, что съемочный процесс «Брата-3» проходил на высшем уровне, очень профессионально.

Сама история, рассказанная в фильме, необычная. Он не похож на коммерческие картины, каждая сцена наполнена глубоким смыслом, метафорами. Изначально, еще в телефонном разговоре с режиссером фильма, я поняла: это «наш» человек. Такие люди живут не ради потребления, через искусство они доносят важные ценности, мысли, — рассказала Репина.

Она сыграла в фильме «Брат-3» сразу три роли: рассказчика, женщины сложной судьбы и любви. Авторы проекта заметили ее, когда она выступала на конференции «Синергия» в Москве и рассказывала о работе с сознанием, Репина более 15 лет занимается медитациями. По словам Репиной, именно медитации помогли ей в управлении эмоциями во время съемочного процесса и практически все сцены с ее участием в «Брате-3» снимались с одного-двух дублей.

Ранее Переверзев заявил, что Министерство культуры не отказывало официально в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3», этот вопрос находится в «стадии принятия решения». По словам режиссера, он имеет право по закону оставить название «Брат-3», но допустил смену, если это станет камнем преткновения для проката фильма.