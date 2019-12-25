Пользователь треда «Конспирация» заметил, что уже в течение нескольких дней рейтинг картины остаётся неизменным и держится на отметке в 86%, несмотря на то, что количество отзывов возросло с 6 тысяч до 47 тысяч.
Участники обсуждения также отметили, что владелец Rotten Tomatoes Пол Яновер долгое время работал в руководстве Disney. По их предположению, таким образом он помогает бывшим коллегам.
Как писал NEWS.ru, «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат в первый уикенд. За период с 19 по 22 декабря девятый эпизод киносаги собрал 395 млн рублей.