Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

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В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённому статистическим данным появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов. На изображениях показана информация о каждом эпизоде каждого сезона проектов.

Инфографика представлена в виде термограмм, которые демонстрируют, сумел ли отдельно взятый сериал сохранить популярность или перестал интересовать зрителей.

В то время, как легендарный мультфильм «Симпсоны» за свою 30-летнюю историю сбавил обороты, интерес к телехиту «Во все тяжкие» только рос и под конец достиг пика.

По термограммам также видно, что шоу «Как я встретил вашу маму» ближе к концу начало показывать довольно низкие рейтинги, а сериалу «Офис» удалось достойно продержаться вплоть до финального эпизода.

Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.