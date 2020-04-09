Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённому статистическим данным появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов. На изображениях показана информация о каждом эпизоде каждого сезона проектов.
Инфографика представлена в виде термограмм, которые демонстрируют, сумел ли отдельно взятый сериал сохранить популярность или перестал интересовать зрителей.
Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.