«Полностью одержим»: Том Круз прокатился на крыше движущегося поезда

Актёр Том Круз прокатился на движущемся поезде во время съёмок новой части фильма «Миссия невыполнима». Видео трюка на крыше состава опубликовал портал Page Six.
На кадрах запечатлена сцена эффектной драки 58-летнего актёра с коллегой по блокбастеру.
Многие из нас хотели бы оставить работу на время и продолжить, когда появится возможность. Но Том полностью одержим окончанием, и ничто его не остановит, — рассказал один из источников The Sun со съёмочной площадки.
По его словам, Круз самый решительный человек из тех, с кем ему приходилось работать. Источник признался, что это очень впечатляет, однако работать с актёром на одной площадке «просто кошмарно».
Съёмки седьмой части «Миссии» начались в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса работа над фильмом затянулась.
Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.