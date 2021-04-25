«Полностью одержим»: Том Круз прокатился на крыше движущегося поезда

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Победа драмы «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао на премии «Оскар», а также получение самим творцом заветной статуэтки — предсказуемый итог, считает кинокритик Николай Никулин. Он отметил, что проект практически всеми киноакадемиями и лидерами индустрии считался фаворитом — завоевал «Золотой глобус» и «огромное количество» локальных наград, передаёт RT.

Если честно, альтернатив не могло быть. В последнее время Американская киноакадемия — это не про то, насколько зрители хорошо оценивают тот или иной фильм, а про то, насколько время или...