Полковник в отставке объяснил значимость фильма про российских военных

Фильм «Гранит» рассказывает о том, как российские силовики помогают африканским странам, поэтому люди должны знать, что такие военные являются достоянием народа, заявил ветеран боевых действий в Афганистане, а ныне военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, очень важно, что такой сюжет пользуется популярностью у российского зрителя, пишет «ПолитРоссия».

В 70-х годах арабские войска буквально возвеличивали советских солдат. И сегодня в отношении наших специалистов, работающих в той же Африке, нужно проводить такую же политику. Нужно показывать, что они являются настоящим достоянием нашего народа. Это плоть от плоти нашей страны. Это люди, которые с честью и совестью выполняют свой долг везде, где бы они ни находились, — заявил Матвийчук.

Он подчеркнул, что происходящие сейчас в Африке события достойны освещения всеми возможными методами. Матвийчук считает, что россияне практически ничего не знают о миротворческой деятельности родной страны. Фильмы как «Гранит», продолжил полковник в отставке, призваны стать хорошей рекламой для миротворцев.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что в фильмах, подобных новому российскому боевику «Гранит», поднимается тема борьбы со злом. Он добавил, что зрители с удовольствием посмотрят фильм во время новогодних праздников.