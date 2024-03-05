Полину Максимову заметили в объятиях Алексея Воробьева «СтарХит»: Максимова обнималась и целовалась с Воробьевым на ковровой дорожке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Максимова

Актриса Полина Максимова посетила премьеру фильма «Адам и Ева», в котором сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке артистка обнималась и целовалась со своим другом — певцом Алексеем Воробьевым, подогревая слухи о романе, сообщает «СтарХит».

Мы хорошие друзья. Я с большим уважением отношусь к Леше, к тому, что он делает. Я с удовольствием с ним работаю, снимаюсь в его клипах, которые нравятся людям, — рассказала Максимова.

Говоря о работе над лентой, актриса призналась, что это был тяжелый для нее процесс. Максимова объяснила это съемками в ранние часы, которые были обусловлены необходимостью создать пустынную атмосферу Москвы.

По ее словам, на съемках «Адама и Евы» сложно было все. Максимовой пришлось отработать 27 смен, каждая из которых была на «выживание». Она подчеркнула, что ей даже пришлось преодолеть свой самый большой страх — высоты — во время съемок на памятнике «Рабочий и колхозница».

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