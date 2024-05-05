Полина Лазарева раскрыла, как уговорила Юрия Быкова на его кинодебют Актриса Лазарева заявила, что приложила немало усилий для кинодебюта Юрия Быкова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Полина Лазарева

Актриса Полина Лазарева призналась, что приложила немало усилий, чтобы «затащить» режиссера Юрия Быкова в свою картину. Речь идет о фильме «Чайка», где он сыграл главную роль, передает «Вечерняя Москва».

Лазарева в беседе с изданием отметила, что усилия стоили того, чтобы режиссер оказался в ее проекте.

Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает целый ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния, — поделилась актриса.

По ее словам, герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости.

В фильме «Чайка» персонаж Быкова становится частью любовного треугольника. Режиссер признался, что герой напомнил ему самого себя. Быков уточнил, что потребительски относился к женщинам. Кинематографисту «было интересно посмотреть на себя» в образе этого героя в ходе просмотра фильма.

Ранее стало известно, куда пропал режиссер сериала «Метод». Юрий Быков сыграл одну из главных ролей в картине Полины Лазаревой. По сюжету между двумя девушками и успешным писателем, переживающим кризис среднего возраста, образуется любовный треугольник. Все персонажи жаждут любви, но им мешает собственная инфантильность.