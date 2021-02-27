«Срам»: Полина Гагарина рассказала о съёмках в постельных сценах

https://static.news.ru/photo/a56629e2-79ae-11eb-948a-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина рассказала о своём опыте съёмок в постельных сценах. Актёрским дебютом звезды российской эстрады стал сериал «Бывшие», в котором ей пришлось сниматься обнажённой.

Героиня Гагариной — писательница и бизнес-коуч Лена, интимная жизнь которой не раз оказывается на виду у зрителя. По словам певицы, «это срам, конечно», но это — «совершенно другой образ», к которому она, по собственному признанию, не имеет никакого отношения.

Впрочем, запомнились съёмки Гагариной и по другой причине. Оказалось, что одну из эротических сцен пришлось озвучивать дома, когда она была вместе со своими детьми. В серии оказался брак по звуку, а режиссёр попросил сделать это срочно, записав звук на диктофон.

В итоге певица уложила дочь, потребовала от сына, делавшего уроки, не выходить из-за стола, а сама заперлась в детской и стала имитировать перед микрофоном томные вздохи и звуки поцелуев. Но это оказалось не так уж и просто.

Я включила фрагмент, который мне прислал режиссёр, <...> начала процесс. В одной руке — телефон, где я смотрю сцену, в другой — диктофон. Вокруг меня слоники и конструкторы. Я издаю все эти звуки. <...> Это надо было видеть. Я дышу, внимательно слежу, целую руку, вокруг игрушки, — рассказала Гагарина в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Роль в сериале стала первой для певицы, хотя актёрское образование она получила уже давно. Несколько лет назад она поступила в школу-студию МХАТ, так как певческую карьеру всерьёз не воспринимала, считая, что профессии «певица» быть не может.

По словам самой Гагариной, она называет себя артисткой, которая должна уметь всё — петь, танцевать, перевоплощаться, а если потребуется — и показывать фокусы. Свой актёрский дебют певица сочла «подарком судьбы», но полностью посвящать себя кино всё-таки не собирается.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший муж Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram снимок обнажённой экс-супруги.