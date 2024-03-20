Полиция начала проверку после дебоша Кологривого в ресторане Новосибирска ТАСС: полиция начала проверку после хулиганских действий Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Полиция начала проверку после устроенного актером Никитой Кологривым дебоша в ресторане Новосибирска, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону. Уточняется, что на хулиганские действия знаменитости поступило заявление.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что актер, ставший звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь на 19 марта. Он подрался с работником и укусил за ногу официантку. По словам сотрудников заведения, Кологривый был в этот момент сильно пьян.

До этого артист устроил скандал на встрече с фанатами в Новосибирске. Он поругался с ее организаторами, обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должно было пройти мероприятие. Позже конфликт удалось уладить, и актер вернулся к своим поклонникам.

В одном из интервью Кологривый рассказал, что родители не сразу поверили в то, что он сможет добиться успеха в своей профессии. Он признался, что терпел унижения от родственников. Обращаясь ко всем родителям, он призвал их поддерживать своих детей и вселять в них веру в себя.