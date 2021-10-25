«Полагал, что это не мужская профессия»: Башкатов о том, как стал актёром

Актёр Михаил Башкатов рассказал, что не интересовался профессией артиста и даже не считал её мужской. На сцену его вывели хитростью в детстве, просто попросили кого-то заменить. Об этом актёр рассказал изданию «Народные Новости».

Нет, я никогда не мечтал, что стану артистом. Я в общем-то очень долго сопротивлялся, то есть я полагал, что это не мужская профессия, отчасти я и сейчас так считаю. Меня влекли какие-то романтические, героические профессии, пожарных каких-то, исследователей, геологов, военных, но, видимо, от судьбы не уйдёшь, и как-то постепенно что-то подтолкнуло двигаться в творческом направлении, — сказал Башкатов.

Он добавил, что не является душой компании. То, как актёр ведёт себя на сцене и в жизни, совсем разное. Именно скрытный, незаметный человек может раскрыться в роли.

Башкатов также описал ощущения от того, как судил детский КВН. По его словам, много талантливых детей, но присуждать кому-то победу — мука, маленьким артистам очень тяжело даётся поражение.

Ранее сообщалось, что актёром, которому больше всего доверяют россияне, стал Константин Хабенский. Помимо Хабенского, в тройку лидеров опроса вошли актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев и режиссёр и актёр Никита Михалков.