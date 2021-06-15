Пол Радд заявил о начале съёмок «Человека-муравья 3»

https://static.news.ru/photo/3c46924e-ce77-11eb-996f-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Съёмки третьей части фантастического фильма «Человек-муравей» по мотивам комиксов Marvel начались в Лондоне, заявил исполнитель главной роли Пол Радд во время эфира в Instagram-аккаунте cheetah.

Режиссёром ленты станет Пейтон Рид, поставивший предыдущие картины про Человека-муравья. Сценарий подготовит Джефф Лавнесс («Рик и Морти»). К своим персонажам вернутся Пол Радд (Скотт Лэнг / Человек-муравей), Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн), Майкл Дуглас (Хэнк Пим) и Мишель Пфайффер (Джанет ван Дайн).

Новым участником команды станет звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс. Ему досталась роль суперзлодея Канга Завоевателя, сражавшегося с Фантастической Четвёркой, Человеком-пауком и Тором.

Первый фильм про «Человека-муравья» вышел в 2015-м и заработал в прокате $519 млн. Продолжение — «Человек-муравей и Оса» — появилось на широких экранах в 2018-м, собрав $622 млн. Кроме того, Человек-муравей и Оса принимали участие в событиях вселенной Мстителей.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.

На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным.