Пол Радд заявил о начале съёмок «Человека-муравья 3»

Съёмки третьей части фантастического фильма «Человек-муравей» по мотивам комиксов Marvel начались в Лондоне, заявил исполнитель главной роли Пол Радд во время эфира в Instagram-аккаунте cheetah.
Режиссёром ленты
Новым участником команды станет звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс. Ему досталась роль суперзлодея Канга Завоевателя, сражавшегося с Фантастической Четвёркой, Человеком-пауком и Тором.
Первый фильм про «Человека-муравья» вышел в 2015-м и заработал в прокате $519 млн. Продолжение — «Человек-муравей и Оса» — появилось на широких экранах в 2018-м, собрав $622 млн. Кроме того, Человек-муравей и Оса принимали участие в событиях вселенной Мстителей.
Ранее сообщалось, что голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.
На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным.