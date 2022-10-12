Покоривший Канны пародийный фильм-хоррор «Убойный монтаж» покажут россиянам

Фото: Pan Distribution

Кадр из фильма «Убойный монтаж»

Онлайн-кинотеатр KION покажет пародийный хоррор «Убойный монтаж» французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, мировая премьера которого состоялась на открытии 75-го Каннского кинофестиваля.

Кинокартина с Роменом Дюрисом, Беренисом Бежо и Грегори Гадебуа также участвовала в конкурсе престижного кинофестиваля жанрового кино в Ситжесе. Согласно сюжету, режиссеру рекламы Реми поступает предложение снять ремейк популярного японского зомби-хоррора в режиме live.

Рекламщик и мастер режиссуры соглашается на заманчивый заказ, обещая японским продюсерам провернуть все «быстро, дешево и не позорно». Однако за пару часов до начала трансляции исполнители ролей режиссера и гримера попадают в аварию. Однако, даже несмотря на серьезные неприятности, Реми вместе с женой решает спасти обреченный на неудачу проект.

Ранее Никита Михалков заявил о катастрофическом падении уровня кинорежиссуры в России. Причём, по мнению Михалкова, ситуация достигла того пика, когда актёров надо учить противостоять плохим режиссёрам. Он подчеркнул, что российский кинематограф не должен равняться на Запад и стремиться завоевать международное признание. Мировое сообщество настроено враждебно к русской культуре и пытается навязать своё искажённое видение деятелям культуры.