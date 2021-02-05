Покойный актёр из «Бригады» втайне вводил себе стволовые клетки

https://static.news.ru/photo/e30dfbf6-6844-11eb-8573-96000091f725_660.jpg Виталий Альшанский Фото: vitaliy_and_vitaliy/instagam.com

Покойный артист Виталий Альшанский втайне от большинства своих знакомых и от общественности проходил процедуру введения в позвоночник стволовых клеток. Об этом в разговоре с журналистами рассказал певец и композитор Дмитрий Дунаев. Они с артистом были друзьями.

По словам Дунаева, Альшанский был одинок, ему никто не помогал. Как подчеркнул композитор, покойный «крутился сам». Как выяснилось из слов певца, у погибшего была одна тайна.

Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток, — цитирует композитора Пятый канал.

Дунаев подчеркнул, что из-за этих процедур Альшанский испытывал боли в спине. Ему приходилось носить корсет. По поводу предположений, что артист много пил, певец сказал, что этого пристрастия за ним не водилось.

Альшанский умер в возрасте 52 лет. По информации Пятого канала, тело Альшанского нашли в его квартире после полуночи. Причины смерти ещё уточняются. По данным Telegram-канала Mash, актёра нашли на диване без сознания, дверь квартиры была заперта изнутри. По словам его знакомой, у Альшанского были проблемы с давлением, однако накануне он чувствовал себя хорошо.

На счету артиста более сотни работ в кино и сериалах — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветёт папоротник», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Бригада». Он также выступил в качестве режиссёра нескольких эпизодов сериала «Молодёжка».

Как писал NEWS.ru, Альшанский перед смертью написал своей крёстной сообщение в телефоне, но так и не успел его отправить.