Показ фильма Сокурова отменили в Петербурге Фильм Сокурова «Александра» не смогли показать в Петербурге

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Режиссер Александр Сокуров

В Санкт-Петербурге на закрытии первого Фестиваля Галины Вишневской сорвался показ обновленного фильма режиссера Александра Сокурова о чеченской военной кампании. Кинематографист рассказал об этом в своем Telegram-канале и заверил, что посмотреть кино получится позже и в другом месте.

К сожалению, по не зависящим от меня причинам мы не сможем 12 декабря провести премьерный показ новой версии фильма «Александра» в петербургском кинотеатре «Аврора», как это было объявлено ранее. Сделаем это чуть позже и в другом месте, — написал Сокуров.

Причина отмены мероприятия не называется. Сокуров предложил зрителям несостоявшегося показа послушать песню группы «ДДТ» «Умирали пацаны». Фильм был оцифрован и улучшен с помощью цветокоррекции. Картина рассказывает о событиях в Чечне. По сюжету пожилая женщина Александра Николаевна приезжает навестить внука-офицера и несколько дней гостит у него в военной части.

13 октября 2023 года Министерство культуры запретило показ фильма Сокурова «Сказка» на фестивале «КАРО.Арт» и отказало в выдаче прокатного удостоверения, не приведя конкретной причины запрета. Ведомство привело ссылку на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, который гласит: «в иных определенных федеральными законами случаях».