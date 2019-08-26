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Поисковый сервис Google проанализировал запросы пользователей из России о кино.

По данным компании, в 2019 году россияне чаще всего интересовались комедией Алексея Нужного «Громкая связь». На втором месте оказался боевик Андрея Волгина «Балтийский рубеж». Также в пятёрку лидеров попали ленты «Любовницы», «Бабушка лёгкого поведения 2» и «Миллиард», передаёт ТАСС .

Среди сериалов чаще всего россияне искали драму Сергея Арланова «Мамы чемпионов». Вторую строчку рейтинга заняла комедия Антона Маслова «ИП Пирогова». Также пользователи пытались найти проекты «Толя робот», «Мылодрама» и «Содержанки».

Ранее News.ru писал, что жители России рассказали, фильмы каких жанров они любят смотреть больше всего. Самым частым выбором для очередного просмотра стали комедии и военные фильмы (80% и 70% соответственно). Меньше всего россиян интересуют триллеры (28%) и эротические фильмы (13%).