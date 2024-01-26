Поддержка СВО, угрозы, «иуда» Ургант: как живет звезда «Стиляг» Антон Шагин

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Антон Шагин

Актер Антон Шагин получил странную посылку в виде статуэтки богини Фемиды. Была ли это угроза, что он говорил о спецоперации и уехавших из России артистах — Иване Урганте и Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что за статуэтку прислали Шагину

Как сообщал Telegram-канал Baza, на имя актера пришла статуэтка богини Фемиды, которую он не заказывал. Опасаясь трагичных последствий и памятуя об убийстве военкора Владлена Татарского, актер решил вызвать полицию.

Прибывшие на место правоохранители проверили посылку и взрывчатых веществ не обнаружили. Позднее выяснилось, что статуэтку Шагину прислали по ошибке — посылки перепутали в курьерской службе.

«Для съемок нового фильма Шагин заказал в интернете баян и ждал курьера. Но когда посылка пришла, в коробке оказалась 40-сантиметровая статуэтка в виде богини правосудия Фемиды. Артист поддерживает СВО и явно помнит, как убили Владлена Татарского. После того как статуэтку привезли, Шагин испугался, что внутри может быть СВУ, и вызвал полицию», — писала Baza.

В итоге ожидаемый Шагиным баян отправили члену съемочной группы, который как раз заказывал статуэтку Фемиды.

Что говорил Шагин об СВО и Путине

После начала спецоперации Шагин дал ряд интервью, в которых высказался в поддержку спецоперации, российской армии и президента страны Владимира Путина. По его словам, отмалчиваться на тему СВО — это предательство. Артист выразил уверенность, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной начался не 24 февраля 2022 года, а намного раньше.

«Я поддерживаю и президента, и российскую армию, и русских людей, которые искренне переживают за спецоперацию, наших защитников. Тех ребят, которые прямо сейчас, в эту секунду, гибнут за тебя, меня, всех нас. Больно про это говорить, но говорить про это необходимо. Отмалчиваться мы не имеем права. Потому что это предательство. Война не началась — она не заканчивается. Замечательно сказал об этом протоиерей Андрей Ткачев. С развала СССР это началось. В сторону России со стороны Западной Украины. Она двигалась и приближалась к нашим границам», — цитирует Шагина KP.RU.

Также актер заявлял, что России не оставили выбора — спецоперацию нужно было начать, чтобы «вычистить погань, которая захватила мирных людей».

«Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца. Очень надеюсь, что мирные граждане Украины, которых я люблю, поймут, почему Россия начала спецоперацию — не войну. Рассадник неонацистов и ненавистников России нужно вычистить», — считает артист.

23 сентября 2022 года Шагин выступил на концерте «Своих не бросаем», организованном Общероссийским народным фронтом и посвященном референдумам о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 19 октября 2022-го актер попал в санкционный список Украины.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Антон Шагин

Поступали ли Шагину угрозы

Актер рассказывал, что после поста в поддержку СВО в его адрес начали поступать угрозы. Он отметил, что спустя непродолжительное время перестал вести страницы в некоторых социальных сетях.

«После моего поста и высказываний было много угроз — звонили мне, моему агенту Елене. Угрожали расправой. Видимо, на эмоциях. В течение нескольких дней были звонки с разных номеров. Молчать я не буду. Это предательство», — заявлял Шагин.

Что сказал Шагин об Урганте, Галкине и Хаматовой

Как рассказал актер, после начала СВО он перестал общаться с некоторыми знакомыми, выступившими против России. Шагин выразил надежду на то, что покинувшие страны артисты больше не вернутся.

В частности, шоумена Ивана Урганта, комика Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову актер назвал «иудовым племенем». По словам Шагина, у этих артистов «предательское сердце».

«Время наступило честное — хромое, но прямое. Уже не спрячешься. Права отмалчиваться мы не имеем, тем более что исповедуем христианство. Я считаю, что Галкин, Ургант, Хаматова и подобные — иудово племя. Люди с изначально предательским сердцем. Вот и все», — отмечал актер.

Чем знаменит Шагин, личная жизнь

Широкую известность актеру принесла роль Мэлса в мюзикле «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского. Эта картина вышла на экраны в 2008 году.

Кроме того, Шагин принимал участие в других популярных проектах — «Куприн. Яма», «Бесы», «Анка с Молдаванки», «Хождение по мукам», «Подкидыш», «Конек-горбунок», «Союз спасения. Время гнева». В 2021 году Шагин участвовал в шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами», где занял 5-е место.

С 2009 года по настоящее время служит в труппе театра «Ленком». Пишет стихи, является автором сборников «Ее. Стихи» (2014 год) и «Антоновки» (2019). Выступает с сольными поэтическими программами.

Является лауреатом премий правительства Российской Федерации (2012) и президента Российской Федерации (2017).

Шагин женат на актрисе Веронике Исаевой. У пары двое детей — сын Матвей и дочь Полина.

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