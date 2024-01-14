Поддержка СВО, Бали, бритье налысо: что случилось с Ириной Горбачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ирина Горбачева

Звезда фильма «Бременские музыканты» Ирина Горбачева в интервью журналистке Мадонне Мур призналась, что потеряла близких людей из-за поддержки СВО и России. О чем еще рассказала актриса, что происходит в ее жизни?

Чего лишилась Горбачева из-за поддержки СВО

По словам Горбачевой, она потеряла много близких друзей после начала специальной военной операции. В беседе с Мур актриса заявила, что от нее отвернулись те, кто выступил с осуждением СВО.

«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — сказала Горбачева.

Артистка отметила, что Москва — ее дом и она хочет быть здесь, несмотря на «проклятия» со стороны друзей.

«Я называю домом то, что физическое. Здесь [в Москве] мой дом, это по факту. Я могу сказать: мой дом — планета Земля. Я себя здесь ощущаю не то что как дома, я себя везде могу ощутить как дома, правда. Я не хочу иметь отношения к привязке к дому по рождению. Эта вся риторика мне на фиг не нужна. Я просто хочу здесь быть в данный момент, даже при том, сколько я выслушала проклятий от моих друзей», — констатировала актриса.

Почему Горбачева развелась с мужем

Минувшим летом Горбачева подтвердила слухи о разводе с Антоном Савлеповым — сооснователем и бывшим солистом украинской группы Quest Pistols. В интервью Мур она рассказала, что ее жизнь «превратилась в труху» с февраля 2022 года. В тот период она находилась на территории Украины с мужем, но в Россию вернулась уже одна.

«По всем фронтам произошел раздрай. Когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь, а не потому, что так надо. Я не тот человек, кто трубит о том, что эти правы, а эти неправы. Я все время разбираюсь: почему, почему, почему. Я всегда так жила. Я не человек, воюющий с системой, хотя это тоже важный процесс был для меня — понимание систем», — подчеркнула она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актриса Ирина Горбачева

Где сейчас Ира Горбачева

После премьеры фильма «Бременские музыканты» Горбачева отправилась отдыхать на Бали. С индонезийского острова она записала видео для своего друга — ювелира Михаила Барышникова. На кадрах актриса позирует с бритой головой.

«Переписываюсь с обожаемой Ирой Горбачевой и получаю вот такой привет. Как ей красиво. Обожаю, когда женщина с идеальным лицом и черепом не боится сбрить волосы. Всем такой свободы всегда и такого настроения в конец недели. Ира разрешила показать вам этот кусок частной жизни», — написал Барышников в своем Telegram-канале.

Горбачева бреется налысо не первый раз — ранее она решалась сделать это в 2018 году.

Кто такая Ира Горбачева, кого сыграла в «Бременских музыкантах»

Ирина Горбачева — актриса театра, кино и дубляжа, а также блогер и музыкант. Она родилась 10 апреля 1988 года в городе Жданове.

Артистка известна, в частности, по ролям в сериалах «Молодая гвардия», «Чики», а также в фильмах «Аритмия», «Я худею», «Тренер», «История одного назначения», «Громкая связь» и других.

В мюзикле Алексея Нужного «Бременские музыканты» Горбачева сыграла Кошку.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Бременские музыканты»

О чем фильм «Бременские музыканты»

Сказка «Бременские музыканты» вышла в прокат 1 января. Кассовые сборы картины за новогодние праздники составили 1,96 млрд рублей, на сеансы было продано 5,1 млн билетов.

В мюзикле, помимо Горбачевой, сыграли Тихон Жизневский (Трубадур), Сергей Бурунов (Король), Константин Хабенский (Сыщик), Мария Аронова (Луиза), Дмитрий Дюжев (Осел), Роман Курцын (Пес) и Аскар Нигамедзянов (Петух).

Сюжет фильма развивается в Европе, где главные герои — артисты из Бремена — разъезжают по музыкальным фестивалям страны. В ленте показаны детские годы Трубадура, встреча с говорящими животными Петухом, Кошкой, Псом и Ослом, а также любовь главного героя к принцессе. По сюжету друзьям придется не только рассмешить королевскую дочь, но и вернуть веселье на улицы унылого немецкого города.

В картине звучит музыка Геннадия Гладкова из оригинального мультфильма.

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