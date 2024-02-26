Почему запретили сериал с Михалковой? При чем здесь «Слово пацана»

Фото: START

Кадр из сериала «Алиса не может ждать»

Сериал «Алиса не может ждать», в котором актриса Анна Михалкова сыграла одну из главных ролей, удалили с российских сервисов по требованию Роскомнадзора. Как на запрет отреагировали в России, будут ли смотреть картину, при чем здесь «Слово пацана»?

О чем сериал «Алиса не может ждать»

В центре сюжета сериала история 15-летней девочки-подростка Алисы, которая страдает врожденным недугом, из-за которого скоро перестанет видеть. Мать школьницы пытается скрыть диагноз, однако ребенок все равно узнает о болезни и решает сбежать из дома и бросить школу.

В поисках легких денег Алиса заключает контракт с бизнесменом, который дарит девочке дорогие подарки за возможность лишить ее девственности после наступления возраста согласия.

Почему сериал удалили из онлайн-кинотеатров

Представители стримингового сервиса Start, на котором должна была состояться премьера картины, заявили, что РКН разослал уведомления онлайн-кинотеатрам 22 февраля, поскольку в некоторых эпизодах сериала были обнаружены нарушения. В частности, в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

«Стоит подчеркнуть, что сериал „Алиса не может ждать“ не новый — он вышел в 2022 году, на тот момент прошел все необходимые процедуры и получил прокатное удостоверение, а также был промаркирован 18+. Сериал долгое время держался в топе просмотров и взял не одну кинопремию», — говорится в заявлении платформы.

Фото: START Кадр из сериала «Алиса не может ждать»

Что сказали в РФ об удалении сериала «Алиса не может ждать»

Некоторые пользователи не согласны с решением РКН. В Сети напомнили о фильме «Интердевочка», в котором также поднимается проблема секс-торговли.

«Роскомнадзор запретил и изъял из онлайн-кинотеатров <...> фильм, который надо было показывать всем родителям, педагогам и психологам. 8 серий о семье, ее тайнах, о подростке», — считает одна из пользовательниц VK.

«А что, теперь нельзя снимать фильмы, основанные на реальных событиях? Ну а если там были в изначальной истории именно неприятные факты. Тогда как? Изменять сценарий?» — задается риторическими вопросами другая.

«Сериал мне не понравился. Но я против таких запретов», — высказалась третья.

Некоторые и вовсе восприняли жест Роскомнадзора как призыв к просмотру.

«Значит, нужно смотреть. Рекомендации РКН самые лучшие!» — отметила подписчица кинопаблика в комментариях.

«Значит, надо смотреть», — согласилась с ней другая.

Часть пользователей все же поддержали решение Роскомнадзора. В Сети полагают, что в сериале пропагандировался маргинальный образ жизни.

«Поздновато его запретили, уже на всех онлайн-платформах показали», — сожалеют в Сети.

«Да действительно, зачем тратить время на школы и вузы, давайте продавать девственность, чтобы было много легкого бабла, чтобы пить, курить и заниматься сексом. Хорошее кино, что тут скажешь, поучительно!» — отметила пользовательница.

«По описанию понятно, что шлак. Хорошо, что запретили», — считает другая.

«Негативно влияет на молодежь и поэтому запрет (предположительно). Просто напомню, что „Слово пацана“ в прокат пропустили», — напомнила третья.

Мнение россиян об обоих картинах было неоднозначным, ведь в обеих лентах рассказывается о жизни трудных подростков. По мнению пользователей Сети, в сериалах много спорных сцен, которые пропагандируют асоциальный образ жизни.

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