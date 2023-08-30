«По-настоящему талантливый человек»: Шахназаров рассказал о Панфилове Шахназаров назвал Панфилова по-настоящему талантливым человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Режиссер Карен Шахназаров на похоронах своего коллеги Глеба Панфилова назвал его по-настоящему талантливым и идейным человеком, передает корреспондент NEWS.ru. Он подчеркнул, что Панфилов снимал «человеческие картины».

По-настоящему талантливый и идейный человек. В его картинах это есть. Его работы «В огне брода нет» и «Начало» — это человеческие картины, — сказал Шахназаров.

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался спустя несколько месяцев после перенесенного инсульта. В мае он был госпитализирован и доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. Позднее его лечение проходило в столичном Институте имени Склифосовского.

Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1957 году он окончил химический факультет УПИ, после чего стал работать заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. Параллельно вместе с друзьями он организовал любительскую киностудию, сняв фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция».

В дальнейшем он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Одна из его наиболее известных лент «Начало» появится на экранах в 1970 году. Режиссер Никита Михалков ранее назвал Панфилова абсолютным новатором, так как он мог находить нечто новое даже в очень религиозном содержании.