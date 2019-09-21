Портал с эротическим контентом Pornhub выпустил тематический порнофильм по мотивам «штурма» «Зоны 51».
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Существуют ли инопланетяне? И если да, то любят ли они секс? Какова жизнь за пределами Земли? Это загадки, которые веками волновали человечество. Эти тайны будут разгаданы. Pornhub обнаружил видео с двумя девушками, штурмующими «Зону 51», а потом занявшимися любовью с пришельцем, — гласит анонс произведения.
Идея Pornhub вызвала ажиотаж среди поклонников контента для взрослых. Один только трейлер к фильму посмотрели десятки тысяч человек.
Американская военная база, неформально называющаяся «Зона 51», ассоциируется в культуре с конспирологией и космическими пришельцами. Власти США признали её существование только в 2013 году, хотя слухи о ней ходили задолго до этого. 21-летний американец Мэтти Робертс запустил в июне шуточную кампанию с призывом штурмовать «Зону». Событие было назначено на 20 сентября. Позже автор идеи решил провести музыкальный фестиваль рядом с базой.
В итоге, как сообщал News.ru, из нескольких миллионов человек, поддержавших инициативу в соцсети, 20 сентября на месте оказалось только две тысячи энтузиастов. Они приняли участие в музыкальном фестивале и устроили костюмированные перформансы. Никаких столкновений с военными в итоге не произошло.