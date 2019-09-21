https://static.news.ru/photo/3db7e37c-dc92-11e9-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot/Global Look Press

Портал с эротическим контентом Pornhub выпустил тематический порнофильм по мотивам «штурма» «Зоны 51».

Об этом сообщает Daily Star . Героинями ролика стали две девушки и зелёный пришелец.

Существуют ли инопланетяне? И если да, то любят ли они секс? Какова жизнь за пределами Земли? Это загадки, которые веками волновали человечество. Эти тайны будут разгаданы. Pornhub обнаружил видео с двумя девушками, штурмующими «Зону 51», а потом занявшимися любовью с пришельцем, — гласит анонс произведения.

Идея Pornhub вызвала ажиотаж среди поклонников контента для взрослых. Один только трейлер к фильму посмотрели десятки тысяч человек.

Американская военная база, неформально называющаяся «Зона 51», ассоциируется в культуре с конспирологией и космическими пришельцами. Власти США признали её существование только в 2013 году, хотя слухи о ней ходили задолго до этого. 21-летний американец Мэтти Робертс запустил в июне шуточную кампанию с призывом штурмовать «Зону». Событие было назначено на 20 сентября. Позже автор идеи решил провести музыкальный фестиваль рядом с базой.

В итоге, как сообщал News.ru, из нескольких миллионов человек, поддержавших инициативу в соцсети, 20 сентября на месте оказалось только две тысячи энтузиастов. Они приняли участие в музыкальном фестивале и устроили костюмированные перформансы. Никаких столкновений с военными в итоге не произошло.