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По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал

17:28, 11 сентября 2020
Фото: othersidepicnic.com

Кинокомпании Liden Films и FelixFilm создали аниме-сериал по манге Urasekai Picnic (Otherside Picnic). Комикс основан на фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

Проект расскажет о Торико и Сорави, которые исследуют Потусторонье, чтобы раскрыть его загадки и найти одного важного человека, сообщает Anime2you. Манга, описывающая события, выходит с 2017 года.

Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» впервые была издана в 1972 году, а в 1979 году Андрей Тарковский снял по её мотивам фильм «Сталкер».

Как писал NEWS.ru, студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, займётся аниме-экранизацией книги Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Картина станет первым 3D-проектом, который впустит компания.

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