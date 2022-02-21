«По энергетике сильный»: актриса Роскошная описала Никиту Михалкова

Актриса Анна Роскошная рассказала, что режиссёр Никита Михалков проводит тренинги с актёрами, чтобы они «заиграли». По её словам, он обладает сильной энергетикой, пишут argumenti.ru. Она вспомнила, как при поступлении в театральный институт Михалков проделал с ней один из своих «этюдов».

Попросил закрыть глаза и стал обрисовывать ситуацию. Представь, говорит он, ты заходишь домой. Всё тихо, но ты чувствуешь, что что-то происходит. Ты проходишь в одну комнату — никого. В другую — никого. Подходишь к кухне, дверь заперта. Ты открываешь резко дверь, а твой муж сидит с пистолетом у виска... Никита Сергеевич изобразил эту картинку филигранно! И я всё прочувствовала, наполнилась страхом, переживаниями. И дальше Никита Сергеевич говорит: «А теперь ты должна спокойно сказать мужу — милый, давай попьём чаю», — рассказала Роскошная.

Ранее актриса Анжелика Карелина рассказала, что познакомилась с режиссёром Квентином Тарантино на вечеринке, посвящённой Golden Globe Awards. Она призналась, что попала туда случайно, делая вид, что говорит с кем-то по телефону у входа.

Актриса сфотографировалась с ним и при следующей встрече попросила подписать фотографию. Карелина также упомянула, что читает рэп. В ответ на это Тарантино попросил её продемонстрировать свои навыки, Карелина сразу же согласилась.