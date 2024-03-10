10 марта в США проходит ежегодная церемония вручения наград Киноакадемии. Кто борется за «Оскар» в 2024 году, сколько призов получит «Оппенгеймер», сколько стоит «Оскар» и кого до церемонии удостоили премии за худший фильм года?
Кто борется за премию «Оскар» в 2024 году
Как сообщили организаторы, «Оскар-2024» начнется на час раньше, чем в прошлом году: ровно в 2 ночи 11 марта по московскому времени. Мероприятие будет идти 4 часа. Транслировать церемонию будут только по платным каналам, однако на YouTube должны появиться предварительное шоу и красная дорожка.
За статуэтку в номинации «Лучший фильм 2023 года» будут бороться 10 картин:
- «Барби» (реж. Грета Гервиг);
- «Убийцы цветочной луны» (реж. Мартин Скорсезе);
- «Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан);
- «Бедные-несчастные» (реж. Йоргос Лантимос);
- «Прошлые жизни» (реж. Селин Сон);
- «Американское чтиво» (реж. Корд Джефферсон);
- «Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие);
- «Оставленные» (реж. Александр Пэйн);
- «Маэстро» (реж. Брэдли Купер);
- «Зона интересов» (реж. Джонатан Глэйзер).
В номинации «Лучший актер первого плана» пять человек:
- Брэдли Купер («Маэстро»);
- Колман Доминго («Растин»);
- Пол Джиаматти («Оставленные»);
- Килиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Джеффри Райт («Американское чтиво»).
За статуэтку в номинации «Лучшая актриса первого плана» также будут бороться пять женщин:
- Анетт Бенинг («Дайана Найэд»);
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»);
- Кэри Маллиган («Маэстро»);
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Как прошел ужин Chanel для звезд «Оскара»
Как пишет Woman.ru, накануне церемонии торговый дом Chanel провел традиционный праздничный ужин для звезд «Оскара». Он проходит при поддержке британского магната Чарльза Финча и в этот раз состоялся в отеле Beverly Hills.
На мероприятии были замечены известные поклонники Chanel среди звезд: Кирстен Стюарт, Марго Робби, Лили-Роуз Депп, а также миллиардер Джефф Безос со своей дамой Лорен Санчес, певица Джоан Коллинз, актер Роберт де Ниро со спутницей Тиффани Чен, а также Уиллем Дефо.
Как «Барби» и «Оппенгеймер» должны спасти «Оскар»
Bloomberg пишет, что организаторы надеются вернуть в 2024 году интерес к премии «Оскар» за счет соперничества двух кассовых хитов 2023 года «Барби» и «Оппенгеймера». 25 лет кинопремия теряла зрителей: в номинации «Лучший фильм» побеждали картины, популярные у критиков, а не у зрителя. Теперь соперничество двух фильмов, которые заработали в прокате более $2,4 млрд, призвано возродить интерес.
Российский режиссер Алексей Герман предположил в беседе с KP.RU, что лучшим фильмом станет «Оппенгеймер».
Какие прогнозы делают на победителей «Оскара»
Эксперты авторитетного американского журнала Variety считают так же. По их мнению, «Оппенгеймер» получит больше чем одну золотую статуэтку — он может даже повторить успех хита 1961 года фильма «Вестсайдская история» с 10 «Оскарами». «Барби» при этом не сможет претендовать на главные награды и вряд ли получит больше 2 статуэток.
Лучшим актером первого плана, вероятно, выберут сыгравшего в «Оппенгеймере» Килиана Мерфи. Его основными соперниками являются Пол Джаматти («Оставленные») и Джеффри Райт («Американское чтиво»). Лучшим актерами второго плана могут стать Роберт Дауни — младший, который также сыграл в «Оппенгеймере» Нолана, и Давайн Джой Рэндольф из «Оставленных».
Наиболее жесткая конкуренция разворачивается в борьбе за звание лучшей актрисы: у Эммы Стоун уже есть один «Оскар», а Лили Гладстоун показала сильную игру и может похитить у нее голоса. Также высоки шансы Сандры Хюллер.
Сколько стоит «Оскар»
Агентство Bloomberg в преддверие киноцеремонии постаралось подсчитать, сколько стоит получение «Оскара». По утверждению автора книги «Оскаровские войны» Майкла Шумана, это обходится киностудиям в десятки миллионов долларов.
«Это еще и жестокое финансовое поле битвы, на котором студии тратят десятки миллионов долларов, пытаясь убедить академию выбрать их фильм. Итак, учитывая все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы, сколько стоит получить „Оскар“? Автор „Оскаровских войн“ Майкл Шульман назвал цифру борьбы за маленького золотого человечка: целых $25 млн», — пишет Bloomberg.
Кого из номинантов «Оскара» обвинили в плагиате
Церемония «Оскар-2024» не обойдется без скандалов. Как сообщает Variety, режиссера Александра Пэйна, который снял номинированную на пять статуэток картину «Оставленные», обвинили в плагиате. Сценарист Саймон Стивенсон обратился с жалобой в Гильдию сценаристов США. Он утверждает, что сценарий хита снят по написанному им больше 10 лет назад сценарию для фильма «Фриско», который так и не был снят. При этом сценарий был хорошо известен — в 2013 году он занял третье место в рейтинге неснятых фильмов.
«Любой, кто посмотрит даже на самый краткий образец, практически неизменно использует слово „наглый“ [плагиат]», — объявил Стивенсон.
Кому дали «Золотую малину»
По традиции незадолго до церемонии «Оскар» состоялось вручение кинопремии «Золотая малина — 2024», которой отмечаются худшие фильмы, актеры и режиссеры.
Наибольшее количество номинаций собрал трэш-хоррор «Винни Пух: Кровь и мед»: «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший сценарий», «Худшая экранная пара» и «Худший ремейк, пародия или продолжение». Боевик «Неудержимые» получил только две, однако в нем сыграли сразу худший актер второго плана (Сильвестр Сталлоне) и худшая актриса второго плана (Меган Фокс). Она же победила в номинации «Худшая актриса» за игру в фильме «Джонни и Клайд». Худшим актером за роль в фильме «Милосердие» был признан 85-летний Джон Войт («Миссия невыполнима», «Враг государства» и сериале «Рэй Донован»).
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