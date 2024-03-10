Плагиат, «Барбергеймер», «Золотая малина»: что пишут про «Оскар-2024»

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10 марта в США проходит ежегодная церемония вручения наград Киноакадемии. Кто борется за «Оскар» в 2024 году, сколько призов получит «Оппенгеймер», сколько стоит «Оскар» и кого до церемонии удостоили премии за худший фильм года?

Кто борется за премию «Оскар» в 2024 году

Как сообщили организаторы, «Оскар-2024» начнется на час раньше, чем в прошлом году: ровно в 2 ночи 11 марта по московскому времени. Мероприятие будет идти 4 часа. Транслировать церемонию будут только по платным каналам, однако на YouTube должны появиться предварительное шоу и красная дорожка.

За статуэтку в номинации «Лучший фильм 2023 года» будут бороться 10 картин:

«Барби» (реж. Грета Гервиг);

«Убийцы цветочной луны» (реж. Мартин Скорсезе);

«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан);

«Бедные-несчастные» (реж. Йоргос Лантимос);

«Прошлые жизни» (реж. Селин Сон);

«Американское чтиво» (реж. Корд Джефферсон);

«Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие);

«Оставленные» (реж. Александр Пэйн);

«Маэстро» (реж. Брэдли Купер);

«Зона интересов» (реж. Джонатан Глэйзер).

В номинации «Лучший актер первого плана» пять человек:

Брэдли Купер («Маэстро»);

Колман Доминго («Растин»);

Пол Джиаматти («Оставленные»);

Килиан Мерфи («Оппенгеймер»);

Джеффри Райт («Американское чтиво»).

За статуэтку в номинации «Лучшая актриса первого плана» также будут бороться пять женщин:

Анетт Бенинг («Дайана Найэд»);

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);

Сандра Хюллер («Анатомия падения»);

Кэри Маллиган («Маэстро»);

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Фото: Apple Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Как прошел ужин Chanel для звезд «Оскара»

Как пишет Woman.ru, накануне церемонии торговый дом Chanel провел традиционный праздничный ужин для звезд «Оскара». Он проходит при поддержке британского магната Чарльза Финча и в этот раз состоялся в отеле Beverly Hills.

На мероприятии были замечены известные поклонники Chanel среди звезд: Кирстен Стюарт, Марго Робби, Лили-Роуз Депп, а также миллиардер Джефф Безос со своей дамой Лорен Санчес, певица Джоан Коллинз, актер Роберт де Ниро со спутницей Тиффани Чен, а также Уиллем Дефо.

Как «Барби» и «Оппенгеймер» должны спасти «Оскар»

Bloomberg пишет, что организаторы надеются вернуть в 2024 году интерес к премии «Оскар» за счет соперничества двух кассовых хитов 2023 года «Барби» и «Оппенгеймера». 25 лет кинопремия теряла зрителей: в номинации «Лучший фильм» побеждали картины, популярные у критиков, а не у зрителя. Теперь соперничество двух фильмов, которые заработали в прокате более $2,4 млрд, призвано возродить интерес.

Российский режиссер Алексей Герман предположил в беседе с KP.RU, что лучшим фильмом станет «Оппенгеймер».

Фото: Universal Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press Киллиан Мерфи в фильме «Оппенгеймер»

Какие прогнозы делают на победителей «Оскара»

Эксперты авторитетного американского журнала Variety считают так же. По их мнению, «Оппенгеймер» получит больше чем одну золотую статуэтку — он может даже повторить успех хита 1961 года фильма «Вестсайдская история» с 10 «Оскарами». «Барби» при этом не сможет претендовать на главные награды и вряд ли получит больше 2 статуэток.

Лучшим актером первого плана, вероятно, выберут сыгравшего в «Оппенгеймере» Килиана Мерфи. Его основными соперниками являются Пол Джаматти («Оставленные») и Джеффри Райт («Американское чтиво»). Лучшим актерами второго плана могут стать Роберт Дауни — младший, который также сыграл в «Оппенгеймере» Нолана, и Давайн Джой Рэндольф из «Оставленных».

Наиболее жесткая конкуренция разворачивается в борьбе за звание лучшей актрисы: у Эммы Стоун уже есть один «Оскар», а Лили Гладстоун показала сильную игру и может похитить у нее голоса. Также высоки шансы Сандры Хюллер.

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби в фильме «Барби»

Сколько стоит «Оскар»

Агентство Bloomberg в преддверие киноцеремонии постаралось подсчитать, сколько стоит получение «Оскара». По утверждению автора книги «Оскаровские войны» Майкла Шумана, это обходится киностудиям в десятки миллионов долларов.

«Это еще и жестокое финансовое поле битвы, на котором студии тратят десятки миллионов долларов, пытаясь убедить академию выбрать их фильм. Итак, учитывая все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы, сколько стоит получить „Оскар“? Автор „Оскаровских войн“ Майкл Шульман назвал цифру борьбы за маленького золотого человечка: целых $25 млн», — пишет Bloomberg.

Кого из номинантов «Оскара» обвинили в плагиате

Церемония «Оскар-2024» не обойдется без скандалов. Как сообщает Variety, режиссера Александра Пэйна, который снял номинированную на пять статуэток картину «Оставленные», обвинили в плагиате. Сценарист Саймон Стивенсон обратился с жалобой в Гильдию сценаристов США. Он утверждает, что сценарий хита снят по написанному им больше 10 лет назад сценарию для фильма «Фриско», который так и не был снят. При этом сценарий был хорошо известен — в 2013 году он занял третье место в рейтинге неснятых фильмов.

«Любой, кто посмотрит даже на самый краткий образец, практически неизменно использует слово „наглый“ [плагиат]», — объявил Стивенсон.

Фото: Miramax/Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Оставленные»

Кому дали «Золотую малину»

По традиции незадолго до церемонии «Оскар» состоялось вручение кинопремии «Золотая малина — 2024», которой отмечаются худшие фильмы, актеры и режиссеры.

Наибольшее количество номинаций собрал трэш-хоррор «Винни Пух: Кровь и мед»: «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший сценарий», «Худшая экранная пара» и «Худший ремейк, пародия или продолжение». Боевик «Неудержимые» получил только две, однако в нем сыграли сразу худший актер второго плана (Сильвестр Сталлоне) и худшая актриса второго плана (Меган Фокс). Она же победила в номинации «Худшая актриса» за игру в фильме «Джонни и Клайд». Худшим актером за роль в фильме «Милосердие» был признан 85-летний Джон Войт («Миссия невыполнима», «Враг государства» и сериале «Рэй Донован»).

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