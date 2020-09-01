Пирс Броснан сыграет ветерана Второй мировой войны

Британский актёр Пирс Броснан снимается в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.
Картина будет основана на истории Арти Кроуфорда, прошедшего войну и потерявшего жену,
Сценарий написал Кевин Фицпатрик, для которого это первый полнометражный проект. Съёмки начнутся зимой в Ирландии.
Как писал NEWS.ru, американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в сериале компании Skydance Television. Сценарий к проекту напишет Ник Сантора, известный по работе над сериалами «Клан Сопрано» и «Обмани меня».
Добавьте наши новости в избранные источники