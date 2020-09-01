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Пирс Броснан сыграет ветерана Второй мировой войны

16:37, 01 сентября 2020
Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Британский актёр Пирс Броснан снимается в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.

Картина будет основана на истории Арти Кроуфорда, прошедшего войну и потерявшего жену, сообщает Deadline. Он отправляется жить в дом престарелых в Северной Ирландии, и в 75-ю годовщину Дня высадки в Нормандии решает сбежать во Францию, чтобы с достоинством отправиться в последний путь.

Сценарий написал Кевин Фицпатрик, для которого это первый полнометражный проект. Съёмки начнутся зимой в Ирландии.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в сериале компании Skydance Television. Сценарий к проекту напишет Ник Сантора, известный по работе над сериалами «Клан Сопрано» и «Обмани меня».

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