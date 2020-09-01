Пирс Броснан сыграет ветерана Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/c87c6434-ec58-11ea-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Британский актёр Пирс Броснан снимается в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.

Картина будет основана на истории Арти Кроуфорда, прошедшего войну и потерявшего жену, сообщает Deadline. Он отправляется жить в дом престарелых в Северной Ирландии, и в 75-ю годовщину Дня высадки в Нормандии решает сбежать во Францию, чтобы с достоинством отправиться в последний путь.

Сценарий написал Кевин Фицпатрик, для которого это первый полнометражный проект. Съёмки начнутся зимой в Ирландии.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в сериале компании Skydance Television. Сценарий к проекту напишет Ник Сантора, известный по работе над сериалами «Клан Сопрано» и «Обмани меня».