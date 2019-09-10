Актёр Пирс Броснан, четыре раза исполнивший роль Джеймса Бонда, поддержал идею сделать знаменитого агента женщиной.
По его мнению, зрители за прошедшие 40 лет «насмотрелись, как это делают парни».
Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину, — сказал он.
Броснан уверен, что новый фильм об агенте 007 станет «волнующим и захватывающим», передаёт
Как сообщал источник, в 25-м фильме бондианы агента 007 сыграет актриса Лашана Линч. По сюжету Бонд уйдёт со службы, а его номер передадут новому агенту — Линч.
Ранее News.ru писал, что новый фильм о Джеймсе Бонде получил название «Нет времени умирать». Мировая премьера назначена на 2 апреля 2020 года. В России увидеть фильм можно будет с 9 апреля. Известно, что режиссёром нового фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Кроме Крэйга, роли в фильме сыграли Рами Малек, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.