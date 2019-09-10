https://static.news.ru/photo/c6dd77c2-d3ad-11e9-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Актёр Пирс Броснан, четыре раза исполнивший роль Джеймса Бонда, поддержал идею сделать знаменитого агента женщиной.

По его мнению, зрители за прошедшие 40 лет «насмотрелись, как это делают парни».

Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину, — сказал он.

Броснан уверен, что новый фильм об агенте 007 станет «волнующим и захватывающим», передаёт The Hollywood Reporter .

Как сообщал источник, в 25-м фильме бондианы агента 007 сыграет актриса Лашана Линч. По сюжету Бонд уйдёт со службы, а его номер передадут новому агенту — Линч.

Ранее News.ru писал, что новый фильм о Джеймсе Бонде получил название «Нет времени умирать». Мировая премьера назначена на 2 апреля 2020 года. В России увидеть фильм можно будет с 9 апреля. Известно, что режиссёром нового фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Кроме Крэйга, роли в фильме сыграли Рами Малек, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.