В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Лед-3». Режиссер Юрий Хмельницкий и актеры лично представили третью часть картины. Генеральным продюсером проекта выступил Федор Бондарчук.

Сюжет фильма «Лед-3» строится вокруг судьбы выросшей дочери фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина. Девочку тоже зовут Надя, и она выбрала тот же вид спорта. Чтобы помочь начинающей фигуристке, с ней начинает работать тренер Ирина Шаталина, которая знала еще ее мать.

Главные роли в проекте сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа Анна Савранская и Степан Белозеров. Также в картине появились Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин, ранее снимавшиеся в других частях.

Уже сегодня, 14 февраля «Лед-3» можно посмотреть в кино. На премьерном показе Петров появился со своей молодой женой. Актер не стеснялся обниматься с ней на пресс-волле на глазах у журналистов. Также среди зрителей можно было заметить Леонида Ярмольника, Викторию Исакову, Анну Цуканову-Котт, режиссера Клима Шипенко с супругой, певицу Викторию Соломахину, блогера Карину Нигай и миногих других.

Фото звезд с премьере — в галерее NEWS.ru.

 

 

 

 

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсеры Александр Андрющенко, Михаил Врубель и режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Продюсеры Александр Андрющенко, Михаил Врубель и режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актеры Андрей Золотарев и Софья Донианц на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актеры Андрей Золотарев и Софья Донианц на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Олег Трофим на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер Олег Трофим на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Сергей Шакуров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер Сергей Шакуров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анна Савранская на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актриса Анна Савранская на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Алла Сигалова на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актриса Алла Сигалова на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актрисы Анна Цуканова-Котт и Наталья Земцова (справа) на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актрисы Анна Цуканова-Котт и Наталья Земцова (справа) на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

PR-директор компании Dream Team Media Ида Кехман с дочкой на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

PR-директор компании Dream Team Media Ида Кехман с дочкой на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер и продюсер Сергей Бондарчук с детьми на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер и продюсер Сергей Бондарчук с детьми на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсеры фильма Александр Андрющенко и Михаил Врубель на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Продюсеры фильма Александр Андрющенко и Михаил Врубель на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Петров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актер Александр Петров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актеры Анна Савранская,Степан Белозеров и режиссер Юрий Хмельницкий (слева направо) на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: НМГ Кинопрокат

Актеры Анна Савранская,Степан Белозеров и режиссер Юрий Хмельницкий (слева направо) на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве