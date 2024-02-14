В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Лед-3». Режиссер Юрий Хмельницкий и актеры лично представили третью часть картины. Генеральным продюсером проекта выступил Федор Бондарчук.
Сюжет фильма «Лед-3» строится вокруг судьбы выросшей дочери фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина. Девочку тоже зовут Надя, и она выбрала тот же вид спорта. Чтобы помочь начинающей фигуристке, с ней начинает работать тренер Ирина Шаталина, которая знала еще ее мать.
Главные роли в проекте сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа Анна Савранская и Степан Белозеров. Также в картине появились Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин, ранее снимавшиеся в других частях.
Уже сегодня, 14 февраля «Лед-3» можно посмотреть в кино. На премьерном показе Петров появился со своей молодой женой. Актер не стеснялся обниматься с ней на пресс-волле на глазах у журналистов. Также среди зрителей можно было заметить Леонида Ярмольника, Викторию Исакову, Анну Цуканову-Котт, режиссера Клима Шипенко с супругой, певицу Викторию Соломахину, блогера Карину Нигай и миногих других.
Фото звезд с премьере — в галерее NEWS.ru.
Фото: НМГ Кинопрокат
Режиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Продюсеры Александр Андрющенко, Михаил Врубель и режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актеры Андрей Золотарев и Софья Донианц на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Режиссер Олег Трофим на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер Сергей Шакуров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актриса Анна Савранская на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актриса Алла Сигалова на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актрисы Анна Цуканова-Котт и Наталья Земцова (справа) на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
PR-директор компании Dream Team Media Ида Кехман с дочкой на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер и продюсер Сергей Бондарчук с детьми на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Продюсеры фильма Александр Андрющенко и Михаил Врубель на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: НМГ Кинопрокат
Актер Александр Петров на премьере фильма «Лёд-3» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве