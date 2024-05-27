Петросяна заметили в компании новой женщины Петросян встретился с Бледанс на премьере нового фильма

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Евгений Петросян, кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Юморист Евгений Петросян посетил премьеру фильма «Манюня: Приключения в Москве», в котором сыграл одну из главных ролей, без супруги Татьяны Брухуновой, сообщает KP.RU. На мероприятии, которое состоялось 26 мая в российской столице, его заметили в компании актрисы Эвелины Бледанс.

По данным издания, артистка окружила старшего коллегу вниманием и заботой. На премьере она появилась в кепке, солнцезащитных очках, ярком топе и коротких шортах. В таком образе она сфотографировалась с Петросяном. Бледанс также привела на мероприятие своего сына Семена.

Сам юморист надел коралловый пиджак, розовую рубашку и галстук-бабочку. Он признался, что для него одежда не имеет особого значения, а на премьеру он собрался так, как если бы отправлялся на любое другое событие.

В картине также снимались Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян и Евгения Малахова. Фильм повествует о новом повороте в жизни Манюни. Девочка вместе с друзьями отправляется в путешествие в Москву в 1981 году, где ее ждет множество приключений.

Ранее Брухунова ответила на слухи, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Супруга юмориста назвала подобные предположения «идиотскими доводами».