https://static.news.ru/photo/a1f48ad2-6605-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров примет участие в записи саундтрека для полнометражного 3D-мультфильма «Суворовъ». Премьера ленты запланирована на конец 2020 года.

Производством занимается «Союзмультфильм» совместно с Киностудией имени Горького и анимационной студией «КиноАтис». Персонажей также озвучат актёры Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов, передаёт ТАСС.

Сюжет фильма развернётся на фоне швейцарского похода генералиссимуса Александра Суворова через Альпы. Однако главный герой — юноша по имени Гриша. Что касается персонажа, которого озвучит Киркоров, то он будет плести интриги и попытается погубить полководца и его войско.

Картина будет музыкальной. При этом она не претендует на историческую точность. Несмотря на контекст, основные персонажи являются вымышленными. По своему духу мультфильм предполагается как шпионско-приключенческая история.

290 лет со дня рождения Суворова исполнится в ноябре.

Ранее NEWS.ru писал, что новый сезон мультсериала «Маша и Медведь» выйдет в формате 4К и будет состоять из 26 серий по семь минут каждая. Релиз намечен на осень 2020 года.