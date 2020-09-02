Песков заявил, что Путин вряд ли получит письмо с просьбой запретить «Цоя»

https://static.news.ru/photo/eeb62a22-ed02-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин скорее всего не будет адресатом письма с требованием запретить выпуск фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя. Соответствующую просьбу на имя лидера страны направил сын лидера группы «Кино» Александр Цой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поступало ли письмо насчёт готовящейся к премьере картины, передаёт ТАСС.

В любом случае, президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место, — сказа он.

Как писал NEWS.ru, съёмки нового фильма режиссёра Алексея Учителя завершились 20 июня. Игровой фильм «Цой» рассказывает больше о том, что произошло после гибели лидера группы «Кино», пояснил Учитель. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях. Сын музыканта Александр Цой негативно отозвался об Учителе. По сюжету образ легендарного музыканта в картине частично формируется из воспоминаний о нём близких людей.