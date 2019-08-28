https://static.news.ru/photo/30d50c40-c9a8-11e9-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lord Prime Productions/youtube.com

Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало. Точно можно утверждать лишь о жанре: это будет фантастический шпионский триллер.

С российским названием также определённости нет. Пока что основным считается «Довод», однако в ряде источников фигурирует «Принцип».

В главных ролях заняты Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и Майкл Кейн. Съёмки проходят в нескольких странах, среди которых Великобритания, Индия, Италия и Эстония.

Ранее News.ru писал, что в массовых сценах имеют возможность сняться обычные люди. Например, в Эстонии в эпизодах появлялись жители Таллина.