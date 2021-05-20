Первый канал покажет уникальный фильм к 100-летию Сахарова

https://static.news.ru/photo/d8dcea6a-b958-11eb-b373-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

В честь 100-летия со дня рождения знаменитого учёного и правозащитника Андрея Сахарова 21 мая в эфире Первого канала состоится премьера документального фильма режиссёра Елены Якович .

Фильм о создателе водородной бомбы «Дело Сахарова» cнимался на протяжении года в различных уголках России и мира: от Москвы и Ульяновска до Бостона и Лондона. В картине впервые многие родственники учёного поделятся самыми сокровенными своими воспоминаниями.

Впервые согласились дать интервью его дочь Любовь Сахарова, двоюродная сестра Мария Сахарова, внучка Марина Сахарова-Либерман, дети Елены Боннэр Татьяна Янкелевич и Алексей Семёнов, её невестка Елизавета Семёнова — поэтому в нём много подробностей быта, семейных альбомов, неизвестных фотографий и писем, — рассказала режиссёр ленты Елена Якович.

Кроме этого, в фильме была использована уникальная цветная хроника конца 60-х годов. Кадры съёмочному коллективу передал внук академика Юлия Харитона. В те годы он был научным руководителем секретного объекта, а также одним из немногих, кому разрешалось иметь любительскую камеру и снимать в Арзамасе-16.

В картину также включены кадры советских и американских испытаний атомного и термоядерного оружия, съёмки КГБ скрытой камерой в Горьком и рассекреченные документы.

Помимо этого, режиссёру удалось найти интервью Сахарова, которое он дал за несколько часов до своей смерти, а также восстановить подробности последних часов жизни учёного.

Сахаров родился в Москве в 1921 году. Он трижды был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962 годы), однако в 1980-е годы его лишили этих званий за правозащитную деятельность. Сахаров протестовал против ядерных испытаний и военных действий, выступал за отмену смертной казни и против принудительного лечения «инакомыслящих» в психбольницах.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением установить памятник Андрею Сахарову на названном в честь него проспекте в Москве.