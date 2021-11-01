Первый канал представит премьеру исторического детектива «Воскресенский»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Врачи не дают позитивного прогноза по состоянию введённого в искусственную кому известного актёра Валерия Гаркалина. Он по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боятся обнадёживать родных артиста прогнозами по выздоровлению. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Состояние Гаркалина только ухудшается. У него развились сепсис и тромбоз. Кроме того, его сердце стало нуждаться в дополнительной поддержке в виде инъекций адреналина — само оно уже не справляется. Гаркалину...