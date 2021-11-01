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Первый канал представит премьеру исторического детектива «Воскресенский»

12:20, 01 ноября 2021
Первый канал представит премьеру исторического детектива «Воскресенский» Фото: Пресс-служба Первого канала
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Первый канал покажет многосерийный исторический детектив «Воскресенский» с 8 по 11 ноября в 21:30. Действия происходят в 1912 году в Санкт-Петербурге, в котором главный герой, профессор медицины Аркадий Воскресенский, помогает полиции расследовать таинственные преступления. Его роль исполнил Юрий Колокольников, сообщает пресс-служба Первого канала.

Также в проекте снимались Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте, Антон Хабаров, Владимир Епифанцев, Ольга Арнтгольц. Режиссёром выступил Дмитрий Петрунь, сценарий написала Анастасия Истомина.

В общении Воскресенский не самый простой человек — он резок, нетерпим, высокомерен и абсолютно уверен в своей правоте. Аркадий, хотя и вырос в религиозной семье, является приверженцем философии разумного эгоизма: он никогда не отказывает себе в земных радостях — к водке должна полагаться горячая закуска, а к хорошему обеду — французское вино. Он искренне полагает, что его труд и талант дают ему право жить лучше других, — рассказал продюсер Алексей Моисеев.

Ранее сообщалось, что Первый канал и Okko покажут сериал «Собор» об эпохе Петра I. Режиссёр Сергей Гинзбург назвал его лихим приключенческим кино.

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