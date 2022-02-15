Первый канал покажет премьеру военного фильма «Красный призрак»

На Первом канале состоится премьера фильма «Красный призрак», посвящённого выходу советских солдат из окружения в 1941 году, сообщает пресс-служба телеканала. В основе истории лежит образ неизвестного неуловимого солдата, который борется с захватчиками, не оставляя следов. Для работы над ним сценаристы и режиссёр Андрей Богатырёв обратились к свидетелям ветеранов.

Миф о красном призраке — это попытка осмыслить подвиг наших солдат. На смену одному погибшему герою вставал другой, так и рождался миф о непобедимом советском воине. Но за каждым из них стояла своя человеческая история. Для нас было очень важно сделать фильм не пафосным, сохранить то, что передали нам ветераны, а они, как это ни странно, рассказывали свои истории с юмором, иронией. Несколько из этих историй вы можете увидеть в нашем фильме, — рассказал Богатырёв.

Фильм продали для проката более чем в 100 странах — в том числе на территории США, Канады, Латинской Америки, Великобритании и Швейцарии. Замысел картины был придуман сценаристом Павлом Абраменковым ещё в 2013 году, а работу над сценарием начали в 2015-м. Тогда создатели и стали брать интервью у ветеранов и собирать материалы. Об этом будет отдельный документальный фильм.

Ранее на Первом канале вышел фильм «Дело Романовых. Следствием установлено», посвящённый разгадке убийства семьи последнего российского императора Николая II. Телезрители смогли узнать новые подробности расследования одного из самых кровавых и жестоких преступлений XX века.