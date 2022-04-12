Первый канал покажет премьеру шпионского детектива «Начальник разведки»

Первый канал покажет премьеру многосерийного шпионского детектива «Начальник разведки» режиссёра Кирилла Астахова, сообщила пресс-служба телеканала. В фильме показано становление советской разведки через судьбу её самого молодого начальника 31-летнего Павла Михайловича Фитина. Главные роли исполнили Сергей Марин, Игорь Петренко, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Артём Ткаченко, Егор Бероев и Екатерина Волкова.

Картину покажут 18–21 апреля в 22:00.

С одной стороны, сыграть такого героя как Павел Фитин было большой ответственностью. С другой, стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внёсшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время. Я читал о Фитине всё, что только можно было прочитать. Встречался с бывшими разведчикам и представителями службы разведки, и меня поразили их отзывы о нём, — рассказал Марин.

Действие фильма происходит в СССР, Германии, Англии, США и Китае, снимался же он в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте. Самая массовая сцена фильма, к которой готовились более двух месяцев, — празднование победы на Красной площади.

Консультантами выступили бывшие и действующие сотрудники службы внешней разведки.

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