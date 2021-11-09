Первый канал покажет премьеру исторической эпопеи «Тобол»

Первый канал покажет кинокартину «Тобол» по сюжету одноимённого романа Алексея Иванова 21 ноября в 22:00. Действие фильма происходит в Санкт-Петербурге и Тобольске эпохи Петра I. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Главный герой, молодой офицер Иван Демарин, оказывается втянут в заговор князей в глубине Сибири. При этом в «Тоболе» есть реальные исторические персонажи: знаменитый сибирский летописец и картограф Семён Ремезов, первый сибирский губернатор Матвей Гагарин, основатель Омска Иван Бухгольц.

«Тобол» — это уникальный культурологический проект, включивший в себя роман в двух томах, книгу нон-фикшн и наш кинофильм. В творческом союзе с Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником был построен интерактивный музей «Посад сибирских старожилов», который на время съёмок превратился в декорацию к фильму, а после продолжил свою работу в качестве постоянного музейного комплекса. Создание и прокат фильма, уверен, дадут значительный толчок развитию туристической сферы Тобольска. Вот такой получился альянс кино, телевидения, литературы, музейного дела, — рассказал генеральный продюсер «Solivs» Олег Урушев.

Режиссёр фильма — Игорь Зайцев.

Ранее сообщалось, что Первый канал представит премьеру исторического детектива «Воскресенский». Действие происходит в 1912 году в Санкт-Петербурге, в котором главный герой, профессор медицины Аркадий Воскресенский, помогает полиции расследовать таинственные преступления. Его роль исполнил Юрий Колокольников.