Первый канал покажет историческую драму «Мата Хари»

Первый канал покажет многосерийный фильм «Мата Хари» с 1 по 4 ноября. Роль знаменитой танцовщицы и шпионки исполнила француженка Ваина Джоканте, режиссёрами российско-украинского проекта выступили Денис Чарльз Берри, Жулиус Берг и Ольга Ряшина. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Фильм состоит из восьми серий, их покажут с 1 по 3 ноября в 0:15, 4 ноября в 23:50.

Она была очень сильной женщиной, опередившей свое время. Феминистка, красавица с печальной судьбой. Она боролась за свои права среди мужчин, наделённых неограниченной властью и в реалиях того сложного времени. Она была вдохновением, настоящая дива, настоящая женщина во всех отношениях. Она — определённо самый удивительный и тонкий персонаж, которого мне доводилось воплощать на экране. Это так. Для меня она дар, солнце с его восходами и закатами, — описала впечатления от роли Ваина Джоканте.

Время действия фильма — начало XX века, и весь реквизит настоящий. Художник по реквизиту Алексей Офицеров рассказал, что достать предметы столетней давности оказалось нелегко.

Мировая премьера состоялась в Каннах в 2016 году, бюджет фильма составил $12 млн.

Ранее сообщалось, что ток-шоу «Закрытый показ» вернулось в эфир Первого канала спустя восемь лет с документальным фильмом «Кто тебя победил никто». Картина Любови Аркус вышла к юбилею актрисы Аллы Демидовой — ей 29 сентября исполнилось 85 лет.