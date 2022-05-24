Первый канал покажет фильм о трудной актёрской судьбе Шурика

Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» / Фото kinopoisk.ru

Первый канал покажет документальный фильм «Александр Демьяненко. Шурик против Шурика» о трудной судьбе актёра после роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая, сообщает пресс-служба канала. О том, как жил Демьяненко, в картине рассказали его друзья, члены семьи и партнёры по работе. Зрители узнают о том, как он безуспешно пытался повторить успех роли Шурика, о его отношениях с жёнами и ухудшающемся с возрастом здоровье.

Демьяненко получил известность после выхода фильмов «Мир входящему» и «Карьера Димы Горина». Его внешняя беззащитность, очки, пухлые губы и манеры угловатого подростка, казались зрителям очень трогательными. Таким актёр был и в жизни. Но если в кино наивные персонажи Демьяненко обретали счастье, то в реальности всё было иначе. После фильмов режиссёра Леонида Гайдая о Шурике, подаривших артисту всесоюзную славу, за ним закрепился настолько яркий и запоминающийся комедийный образ, что зрители, увидев его на экране, по привычке ждали комедию. Сколько бы впоследствии Демьяненко не снимался в фильмах, ни один из них не принёс ему славу гайдаевских. Шли годы, все помнили его только как Шурика, а Демьяненко переживал, что так и не сыграл роль, которой он мог бы по-настоящему гордиться.

Фильм к 85-летию со дня рождения советского актёра Первый канал покажет 4 июня в 14:05. Режиссёром документальной картины выступила Ирина Крячко, в съёмках приняли участие падчерица Демьяненко актриса театра и кино Анжелика Неволина, его подруга — актриса дубляжа Елена Ставрогина, партнёр по фильму «Сказки старого волшебника» Армен Джигарханян, актёр Сергей Бурунов и другие.

Ранее NEWS.ru опубликовал обзор карьеры ещё одного известного по фильмам Леонида Гайдая актёра — Владимира Этуша. Оказалось, что на роль в «Кавказской пленнице» он сначала не хотел даже пробоваться из-за того, что ему тогда часто предлагали невыразительные «восточные роли».