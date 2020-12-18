Первый этап Берлинского кинофестиваля пройдёт в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/d7dd182c-4141-11eb-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Первый этап Берлинского кинофестиваля состоится в марте 2021 года в онлайн-формате, следует из сообщения пресс-службы Берлинале.

По словам организаторов фестиваля, они разработали новый формат проведения мероприятия в качестве ответа пандемии COVID-19.

Предстоящий смотр пройдёт в два этапа: мероприятия для представителей отрасли состоятся в онлайн-формате с 1 по 5 марта, — говорится в сообщении Берлинале, передаёт «Москва 24».

При этом уточняется, что традиционные показы для зрителей пройдут в июне 2021 года. Стоит отметить, что награды на кинофестивале за лучшие мужскую и женскую роль будут гендерно-нейтральными. Так, «Серебряного медведя» будут вручать в обеих номинациях.

Ранее NEWS.ru писал, что сервис HBO Max опубликовал проморолик с анонсом проектов, которые смогут увидеть подписчики стриминга в 2021–2022 годах.

Зрителям покажут долгожданный специальный выпуск сериала «Друзья» и сюжетный приквел «Игры престолов», который получил название «Дом Дракона». Также ролик содержит кадры новой версии сериала «Сплетница» и фильма «Чудо-женщина».